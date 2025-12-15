De Martino ‘smascherato’ lo scoop | L’ho incontrato insieme alla vera fidanzata Chi é

Recenti indiscrezioni mettono in discussione l'immagine pubblica di De Martino, svelando un incontro con la sua vera fidanzata. Lo scoop, frutto di tempismo e fortuna, ha catturato l'attenzione del gossip, sollevando nuovi interrogativi sulla vita privata del noto personaggio.

– Nel mondo del gossip non bastano le fonti giuste, servono tempismo e una buona dose di fortuna. Lo sa bene Gabriele Parpiglia, firma storica del giornalismo di spettacolo, che nelle ultime ore ha raccontato uno di quegli incontri casuali che fanno la differenza tra un’indiscrezione e uno scoop vero. Teatro della scena: Milano, capitale dello shopping e degli avvistamenti eccellenti. Protagonista inconsapevole: Stefano De Martino, uno dei volti più amati, osservati e fotografati dell’anno. Parpiglia se lo ritrova davanti, letteralmente, mentre il conduttore passeggia per il centro con quella che il giornalista definisce senza giri di parole la fidanzata ufficiale. Tvzap.it

