De Martino nuovo programma in vista | spunta l’indizio

Stefano De Martino si prepara a un nuovo progetto televisivo che coinvolgerà l'intera Italia. Dopo il successo di ‘Affari Tuoi’, il conduttore è in fase di preparazione per una novità ancora segreta, che promette di sorprendere il pubblico e consolidare la sua presenza nel panorama televisivo nazionale.

Nuovo progetto in arrivo per Stefano De Martino. Il popolare conduttore di ‘Affari Tuoi’ “si sta preparando, e ci sta preparando, a un nuovo progetto inedito che arriverà in tutta Italia “, si legge in una nota. Impossibile intuire a cosa stia lavorando lo showman di Torre Annunziata: le uniche immagini e materiale video diffuso mostrano De Martino entrare in uno studio televisivo. Ulteriori dettagli saranno svelati nei prossimi giorni. La sfida di ‘Affari Tuoi’. De Martino ha preso il timone del popolare programma dei ‘pacchi’, quell”Affari Tuoi’ che ha dominato gli ascolti dell’access prime time nelle ultime stagioni tv, in un momento complicatissimo per Rai1 che ha dovuto fronteggiare l’addio di Amadeus. Lapresse.it

