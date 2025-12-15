Ddl contro le serie come Gomorra Marco D’Amore | Ci faremo arrestare in tanti

Il dibattito sul Ddl che mira a contrastare le serie come Gomorra si intensifica, con Marco D’Amore che scherza sulla possibilità di essere arrestato in molti. La proposta solleva molte questioni, tra cui il suo impatto sulla cultura e sulla società, oltre alle implicazioni legali ed economiche di un’eventuale applicazione.

"Ci faremo arrestare in parecchi, dovranno allargare di molto le patrie galere. E ricordiamoci che i detenuti pesano sulla spesa pubblica: il nostro è un Paese che ha un debito pubblico importante, quindi non gli conviene". È la provocazione del regista, sceneggiatore e attore Marco D'Amore, durante la conferenza stampa di 'Gomorra –

