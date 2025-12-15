DAZN offerte dicembre 2025 | tifosi della Roma ecco il regalo di Natale!
Scopri le offerte DAZN di dicembre 2025 dedicate ai tifosi della Roma, il regalo perfetto per il Natale. Dopo la vittoria in Europa League contro il Celtic, la squadra si concentra ora sulla Serie A, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire tutte le partite e gli eventi sportivi in modo semplice e conveniente.
Archiviata la convincente vittoria contro il Celtic in Europa League, la Roma si prepara a rituffarsi nella Serie A. Gasperini suona la carica, invitando al tempo stesso i suoi a mantenere alta l’attenzione: le prossime settimane saranno determinanti per misurare le reali aspirazioni europee dei giallorossi. Guarda 5 partite della Roma su DAZN a 19,99€ . Calcionews24.com
Offerta WOW! Solo 5, 6 e 7 dicembre 2025.
"MyClub Pass" di Dazn, arriva la promozione natalizia - Le card di Natale MyClub Pass permettono ai tifosi di seguire tutte le partite del proprio club in Serie A Enilive, con accesso a pre e post- corrieredellosport.it
DAZN lancia le card "MyClub Pass": cinque mesi di visione a 50 euro - La proposta della piattaforma di sport in streaming consente ai tifosi interessati di risparmiare oltre 100 euro: ecco tutti i dettagli. calcioefinanza.it
#DAZN amplia l'offerta di calcio spagnolo con la #CopadelRey fino al 2029 https://www.digital-news.it/news/dazn/53906/dazn-amplia-l-offerta-di-calcio-spagnolo-con-la-copa-del-rey-fino-al-2029 @DAZN_IT - facebook.com facebook
#DAZN amplia l'offerta di calcio spagnolo con la #CopadelRey fino al 2029 digital-news.it/news/dazn/5390… @DAZN_IT x.com