A partire da lunedì 15 dicembre, le persone colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna possono presentare le domande di contributo. Questa fase rappresenta un passo fondamentale per la ricostruzione delle zone danneggiate, offrendo supporto alle comunità interessate. Di seguito, le modalità per accedere alle risorse e avviare la richiesta.

© Bolognatoday.it - Danni alluvione: al via le domande di contributo, ecco come accedere

Da oggi, lunedì 15 dicembre, prende il via una fase importante per la ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna. Le persone e le famiglie che hanno subito danni a causa degli eventi del 2023 e del 2024, possono presentare la domanda di contributo accedendo alla piattaforma telematica Sfinge. Bolognatoday.it

GINOSA PUNTO DELLA SITUAZIONE DANNI ALLUVIONE

Ricostruzione post alluvione: su Sfinge le domanda di contributo per i danni subiti secondo le nuove modalità semplificate - Romagna le persone che ne hanno diritto potranno presentare domanda di contributo per i danni subiti dalle alluvioni tramite la piattaforma dedicata, a ... sassuolo2000.it

Post alluvione: procedure di rimborso più snelle per i privati che hanno subito danni fino a 30mila euro - A partire da lunedì 15 dicembre si potrà presentare domanda di contributo sulla piattaforma regionale Sfinge Alluvione ... parmatoday.it