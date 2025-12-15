Daniel morto a 19 anni precipitando dal tetto della ex Italcementi | la passione per l’urbex e il primo lavoro della vita

Un giovane di 19 anni, Daniel Esteban Garcia Camera, è deceduto precipitando dal tetto di un edificio a Alzano Lombardo. La sua passione per l’urbex, l’esplorazione di luoghi abbandonati, sembra averlo portato in una situazione fatale. La tragedia ha suscitato dolore e riflessioni sulla pericolosità di questa attività tra i giovani.

© Ilgiorno.it - Daniel morto a 19 anni precipitando dal tetto della ex Italcementi: la passione per l’urbex e il primo lavoro della vita Alzano Lombardo (Bergamo), 15 dicembre 2025 – Si chiamava Daniel Esteban Garcia Camera, 19 anni, origini boliviane. Viveva a Casnigo con i genitori e il fratello minore e da circa un mese aveva iniziato a lavorare alla Fattorini di Gazzaniga, azienda specializzata in arredi su misura. Nella notte tra sabato e domenica precipitato da un lucernario alla ex Italcementi, di via Ponchielli ad Alzano Lombardo, in Valle Seriana, sito ritenuto esempio di archeologia industriale, un rarissimo caso di officina per la produzione di cemento rimasta quasi intatta. Esplorazione urbana. In quel complesso industriale abbandonato da anni Daniel stava praticando "urbex", abbreviazione che sta per urban exploration, o esplorazione notturna di luoghi dismessi soprattutto nelle aree deindustrializzate delle grandi metropoli. Ilgiorno.it Un ragazzo di 19 anni è morto cadendo dal tetto di una fabbrica abbandonata a Bergamo: faceva urbex Daniel, morto a 19 anni nell’ex fabbrica. Il papà: “Mai sentito parlare di ‘urban exploration’, mi ha detto che usciva a cena” - Il papà: "Mai sentito parlare di Urbex, mi ha detto che usciva a cena" ... bergamonews.it

