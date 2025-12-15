Daniel Camera Garcia il 19enne morto mentre faceva Urbex | Sono i social a diffondere la pratica

Daniel Camera Garcia, 19 anni, ha perso la vita durante un'escursione di urbex in una fabbrica abbandonata. L'incidente ha richiamato l'attenzione sul fenomeno diffuso dei social media, che spesso promuovono e condividono questa pratica avventurosa, aumentando i rischi connessi.

Daniel Esteban Camera Garcia, 19 anni, è entrato sabato notte con alcuni amici in una fabbrica abbandonata pe fare urbex. Il gruppo non era ben organizzato: alcuni non avevano nemmeno le torce sui caschi. Camminando lungo una balaustra non ha visto una buca. È caduto da cinque metri di altezza. La chiamata al 112 è partita poco dopo l’una di notte. «Abbiamo sentito un tonfo e non abbiamo visto più Daniel», il racconto di uno dei ragazzi. L’ex cementificio Italcementi. A entrare nell’ex cementificio di Alzano Lombardo in provincia di Bergamo e appartenuto alla Italcementi sono stati in cinque, tra cui Garcia. Open.online

