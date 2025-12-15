D' Amico e Winkelmann di nuovo in gol il Foggia piega il Monopoli

D'Amico e Winkelmann ancora protagonisti: il Foggia conquista una vittoria importante contro il Monopoli. Dopo un precedente 1-4 casalingo che segnò l'inizio di una crisi, i rossoneri ritrovano fiducia e risultati, dimostrando miglioramenti e determinazione nel campionato.

Poco più di quindici mesi fa un pesante 1-4 casalingo con il Monopoli aprì la crisi (presto diventata irreversibile) del Foggia di Brambilla. Il tempo dirà se il 2-1 che il Foggia ha inflitto stasera alla formazione barese possa, invece, rappresentare l'inizio di una lenta e progressiva risalita.

PROBABILE FORMAZIONE In avanti ancora il tridente visto all’opera a Siracusa, formato da Winkelmann, Fossati e D’Amico. #lattacco #foggiacalcio #probabiliformazioni #seriecgironec - facebook.com facebook