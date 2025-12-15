Damian Priest ha condiviso pubblicamente le sue difficoltà fisiche, rivelando di convivere con vari infortuni che incidono sulla sua carriera. L’atleta ha ammesso di amare la lotta, ma il suo corpo richiede ora una pausa, rendendo la situazione più complessa di quanto si pensasse. Un importante momento di sincerità per il wrestler.

Damian Priest rivela di convivere con diversi infortuni: "Amo lottare, ma il mio corpo chiede tregua"

Damian Priest ha finalmente deciso di parlare apertamente dei suoi problemi fisici ed è una situazione più seria di quanto molti fan immaginassero. Intervistato da Big Nick Turturro, la Superstar della WWE ha raccontato con grande sincerità il peso che anni di sacrifici hanno avuto sul suo corpo, confermando di essere alle prese con numerosi infortuni di lunga durata: “È una sfortuna. Non mi piace parlarne troppo e non sono uno che si ferma facilmente. Da quando sono in WWE non ho letteralmente mai preso un giorno di pausa. Non ho mai chiesto tempo libero perché stavo male”, ha spiegato Priest. Zonawrestling.net

