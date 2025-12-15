Damascelli | Il clan di Lissone ha evitato che il Napoli fosse umiliato a Udine

Tony Damascelli analizza la quindicesima giornata di Serie A, evidenziando come il clan di Lissone abbia contribuito a evitare una sconfitta umiliante per il Napoli a Udine. L'articolo mette in luce anche gli errori arbitrali persistenti, tra cui il rigore negato alla Cremonese contro il Torino, e le relative polemiche mediatiche.

© Ilnapolista.it - Damascelli: “Il clan di Lissone ha evitato che il Napoli fosse umiliato a Udine” Tony Damascelli sul Giornale fa il punto sulla quindicesima giornata di campionato e punta l’indice sugli errori arbitrali che continuano a imperversare in Serie A: clamoroso il rigore negato alla Cremonese contro il Torino, ovviamente silenziato dai giornali di Cairo (Corsera e Gazzetta). Scrive Damascelli: Vittoria potente ma con affanni finali a Genova e l’Inter se ne va in testa per grazia ricevuta. La classifica è una porta girevole ma di un albergo a tre stelle, giornata imprevedibile: perde il Napoli, pareggia il Milan, all’inferno dantesco la Fiorentina, comici errori degli arbitri, il loro football impunito prosegue, il manifesto rigore non fischiato alla Cremonese a Torino, i due espulsi della Lazio, il gol cancellato a Pulisic, confermano il protagonismo e la mediocrità arbitrale. Ilnapolista.it Damascelli: “Il clan di Lissone ha evitato che il Napoli fosse umiliato a Udine” - La Supercoppa di Riad ingolfa il campionato ma eccita gli elemosinieri in cerca di denari ... ilnapolista.it

