Dall’Estudiantes campeon alla big di Serie A | garantisce Veron

L’Estudiantes, campione d’Argentina, ha consolidato la propria posizione grazie alle straordinarie prestazioni della squadra. Sotto la guida dell’ex centrocampista di Parma, Lazio e Inter, che ha appena vinto il Torneo Clausura 2025, il club si affaccia ora con fiducia alla Serie A, puntando a confermarsi tra le big del calcio internazionale.

L'Estudiantes è campeon d'Argentina. I 'Pincharratas' del presidente Veron (in tribuna nelle vesti di tifoso poiché sospeso dall'AFA per la nota vicenda del pasillo di spalle al Rosario) hanno battuto il Racing presieduto da un'altra nostra vecchia conoscenza, Diego Alberto Milito. Un successo ai rigori, che ha permesso all'Estudiantes di alzare al cielo la Coppa del Torneo Clausura 2025. Il percorso del Gimnasia si ferma in semifinale, eliminata dall'Estudiantes che approda così in finale e giocherà contro il Boca per il titolo nazionale. Il gol decisivo è stato siglato da Tiago Palacios al 62'.