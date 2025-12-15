Dalle periferie al palco | 50 bambini protagonisti di un gioco sano contro dipendenze e solitudini

Cinquanta bambini provenienti da diverse periferie hanno preso parte a un evento sul palco, portando avanti un messaggio di speranza e solidarietà. Attraverso il gioco, hanno dimostrato come attività positive possano contrastare solitudini e dipendenze, coinvolgendo le comunità e promuovendo valori di convivialità e benessere.

Cinquanta bambini e bambine di Zen, Marinella, Sferracavallo, Tommaso Natale e Cardillo sono saliti sul palco per rappresentare il gioco sano che allontana solitudini e dipendenze. Lo spettacolo "Uniti dal gioco, liberi dalle dipendenze" si è svolto, ieri pomeriggio, nella sala De Seta dei Cantieri Culturali della Zisa.

Palermo. Le periferie salgono sul palco contro dipendenze e solitudini - 00 Sala De Seta dei Cantieri Culturali della Zisa A Palermo, nelle periferie dove povertà educativa, violenza e dipendenze stanno crescendo, c’è un luogo dove il gioco, il ... lavocedellisola.it

