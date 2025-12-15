Dalle ceneri dell' ex Italcitrus un parco urbano e un asilo nido

La rigenerazione urbana dell'area ex Italcitrus a Catona prosegue, trasformando il sito in un parco urbano e un asilo nido. Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e l'assessore ai lavori pubblici, Paolo Brunetti, hanno effettuato un sopralluogo, segnando un passo importante nel progetto di riqualificazione di questa zona.

