Dalla Florida alla Romagna un' ondata di melodie gospel con il coro The Voices of Victory
Il 17 dicembre al Teatro Comunale di Cesenatico si esibirà il coro gospel statunitense “The Voices of Victory”. Dalla Florida alla Romagna, questo ensemble porta un’energica ondata di melodie gospel, pronto a coinvolgere il pubblico con le sue interpretazioni vibranti e ricche di spiritualità. Un evento imperdibile per gli amanti della musica gospel e non solo.
Sul palco Teatro Comunale di Cesenatico, mercoledì 17 dicembre (ore 21), farà il suo ingresso il coro gospel a stelle e strisce “The Voices of Victory”. Direttamente da Orlando, in Florida, il gruppo guidato da Nicole Ingram Taylor, nasce come evoluzione di Perfect Harmony, family group creato. Cesenatoday.it
