Dalla è stato il passepartout per la mia carriera

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla, poliedrica artista, ha attraversato diversi mondi creativi con passione e talento. Cantautrice, interprete, pianista, scrittrice, visual artist, attrice e performer teatrale: un percorso ricco di esperienze che testimoniano la sua versatilità e il suo impegno artistico.

dalla 232 stato il passepartout per la mia carriera

© Ilrestodelcarlino.it - "Dalla è stato il passepartout per la mia carriera"

Cantautrice, interprete, pianista, scrittrice, visual artist, attrice, performer teatrale. E l’elenco potrebbe continuare. Roberta Giallo, senigalliese ‘adottata’ da Bologna, ama definirsi artista ‘multiforme’, e ‘multidisciplinare’. Uno spirito libero e creativo, sempre al lavoro su qualcosa. Non a caso Lucio Dalla rimase stregato dalla sua eclettica personalità. "Me lo presentò Mauro Malavasi. Lui accettò di produrre un mio spettacolo teatrale, e diventò una sorta di passepartout per la mia carriera". Questione di affinità elettive. Come quelle che legano Giallo a Bologna. "Una città d’arte, universitaria, dinamica, dove mi sono laureata in filosofia, e dove ho scelto di vivere e lavorare. Ilrestodelcarlino.it

KairØs ft. A-L: Fisso in studio

Video KairØs ft. A-L: Fisso in studio