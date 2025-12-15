Dalla città alle strade provinciali la strage dei pedoni non si ferma | i numeri drammatici dell' Asaps
L'Osservatorio Pedoni Asaps–Sapidata aggiorna settimanalmente i dati sugli incidenti mortali che coinvolgono i pedoni, evidenziando una situazione preoccupante. Dalla città alle strade provinciali, la mortalità dei pedoni resta elevata, sottolineando la necessità di aumentare la sicurezza e l'attenzione sulle strade.
Un nuovo e drammatico aggiornamento arriva dall’Osservatorio Pedoni Asaps–Sapidata, che settimanalmente monitora e rende pubblici tutti gli incidenti mortali che coinvolgono i pedoni, l’utente più debole della strada. Il bollettino comprende anche il tragico incidente avvenuto sabato, costato la. Forlitoday.it
Verona, la strage senza fine sulle strade della provincia: quattro vite spezzate. «Uno stillicidio, siamo sconvolti» - È di tre morti il bilancio della strage di motociclisti avvenuta venerdì in provincia: dopo i due giovanissimi deceduti in giornata - corrieredelveneto.corriere.it
Strade di Roma, tre morti in 24 ore: tra le vittime un ragazzo di 15 anni - Strage senza fine sulle strade di Roma e provincia, numeri in drammatico aumento: un incidente mortale ogni tre giorni ... rainews.it
