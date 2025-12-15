D’Alfonso difende il Comune di Chieti | Doppiopesismo della Corte dei Conti

L'onorevole Luciano D’Alfonso prende posizione sul recente richiamo della Corte dei Conti al Comune di Chieti, evidenziando presunti atteggiamenti doppiopesistici e difendendo l’operato dell’amministrazione comunale di fronte alle criticità gestionali segnalate.

L'onorevole Luciano D’Alfonso interviene sul recente richiamo della Corte dei Conti al Comune di Chieti, accusato di non aver affrontato in modo adeguato una serie di criticità gestionali, in particolare la carenza di personale. Una situazione che, secondo D’Alfonso, meriterebbe una riflessione. Chietitoday.it