D’Alesio | Sono soddisfatto ma c’è da lavorare

D’Alesio esprime soddisfazione per il risultato, evidenziando comunque la necessità di migliorare ulteriormente. La vittoria permette alla Samb di consolidare il vantaggio in classifica, mantenendo quattro punti di vantaggio sul seconda in classifica, il Bra, sconfitto a Terni. Un momento positivo, ma con margini di miglioramento per continuare a crescere.

Un punto che muove la classifica e che permette alla Samb di portare a quattro le lunghezze di vantaggio sul Bra sconfitto a Terni. "Dobbiamo lavorare molto - dice D’Alesio - ma ho visto segnali positivi. Ad esempio il gol lo ha realizzato il quinto di centrocampo. E poi abbiamo riempito l’area avversaria parecchie volte, creando occasioni da rete con Candellori, Vesprini e Konatè. E’ stato importante arrivare con più uomini. Certo, i miglioramenti non possono arrivare in pochi giorni, ma ho avuto buone indicazioni anche in fase offensiva. Dobbiamo continuare ad allenarci per diventare più efficaci sotto porta". Ilrestodelcarlino.it

