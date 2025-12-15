Dal TEDx un assegno di 1500 euro all' associazione Sporting la barena

Durante l'edizione 2025 del TEDxVenezia, l'associazione Sporting La Barena ha ricevuto un assegno di 1500 euro, risultato dell'evento. Questa iniziativa, parte del noto format internazionale, promuove la condivisione di idee e progetti innovativi, contribuendo a sostenere realtà locali impegnate in attività sociali e culturali.

