Dal Rione Sanità al tetto d’Italia il trionfo di Chiara Saraiello

Chiara Saraiello, atleta del Rione Sanità, si è distinta nel mondo della boxe conquistando il titolo di Campionessa d’Italia Assoluta nella categoria -70 kg. Con una carriera caratterizzata da impegno e passione, ha raggiunto il massimo traguardo, portando in alto il nome della sua regione e dimostrando il valore della dedizione nello sport.

Cresciuta nel Rione Sanità, Chiara fa parte della sezione giovanile delle Fiamme Oro – Rione Sanità, dove è maturata.