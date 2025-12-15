dal piano mattei a gaza la diplomazia italiana fa il punto sulla strategia globale

L'articolo analizza la recente strategia diplomatica italiana, evidenziando il ruolo del Piano Mattei e della situazione a Gaza. La decisione di tenere la XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia in due sedi rappresenta un passo verso una riforma della Farnesina, mirata a rafforzare la presenza e l'efficacia dell'Italia nel contesto internazionale.

Aver deciso di organizzare la XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia nel mondo in due sedi, Roma e Milano, significa voler distendere già la nuova strategia che ha ispirato la riforma della Farnesina. Due teste, due sedi, due missioni, che non si pesteranno i piedi ma che, al contrario, arricchiranno gli strumenti per ottenere gli obiettivi prefissati. Da oggi a domani nella Capitale, 17 e 18 nel capoluogo lombardo con la “Conferenza Nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese”. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del titolare della Farnesina Antonio Tajani e del suo vice Edmondo Cirielli, 150 titolari delle sedi diplomatiche italiane in questo modo potranno avere una utilissima opportunità per analizzare i risultati raggiunti nell’ultimo anno dalla diplomazia italiana su una serie di ambiti nevralgici, come la tutela dell’interesse nazionale, la pace e per la sicurezza in tutti i teatri di crisi, le iniziative umanitarie, la crisi a Gaza, la crescita del commercio internazionale, la tutela delle nostre imprese, il Piano d’Azione per l’Export italiano nel mondo, il Piano Mattei. Formiche.net

