Dal nuovo asfalto in via Rucellai ai lavori in Borgo Ognissanti | gli interventi al via

A Firenze, questa settimana sono in avvio numerosi cantieri, tra interventi di asfaltatura notturna in via Rucellai e lavori in Borgo Ognissanti. Oltre a queste attività temporanee, proseguono anche i lavori strutturali legati alla tramvia per Bagno a Ripoli, segnando un periodo di interventi significativi per migliorare la viabilità e le infrastrutture della città.

© Lanazione.it - Dal nuovo asfalto in via Rucellai ai lavori in Borgo Ognissanti: gli interventi al via Firenze, 15 dicembre 2025 – Dai lavori di asfaltatura notturna in via Rucellai, tra Il Prato e via della Scala, agli interventi in Borgo Ognissanti: sono diversi i cantieri in apertura questa settimana a Firenze (alcuni momentanei), oltre naturalmente ai lavori strutturali legati alla tramvia per Bagno a Ripoli. Per lavori di asfaltatura in notturna di via Rucella, nel tratto tra Il Prato e via della Scala, da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre, con validità dalle 21 alle 5,30, la strada sarà interessata da divieti di transito e di sosta; tra i vari provvedimenti anche restringimenti di carreggiata in orario diurno. Lanazione.it Sottopasso Pedonale Autostrada A4 Capriate San Gervasio Faenza: Lavori asfalto via Renaccio - Continua l’intervento per la realizzazione del nuovo asfalto in via Renaccio. ravennawebtv.it

Via Renaccio a Faenza, lavori al nuovo asfalto: senso unico tra via Lapi e Ponte Rosso fino al 18 dicembre - Proseguono gli interventi per la realizzazione del nuovo asfalto in via Renaccio, con l’avanzamento del cantiere in un nuovo tratto della strada. ravennanotizie.it

Sono stati completati in data odierna i lavori di messa in opera di nuovo asfalto, con relativa segnaletica orizzontale, in viale Risorgimento e alcune traverse. Gli interventi sono stati operati a cura di una impresa a chiusura di diversi lavori ai sottoservizi effettua - facebook.com facebook