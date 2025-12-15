Dal litorale agli ospedali di Roma Nord per derubare gli anziani | 2 arresti

Due uomini sono stati arrestati dalla polizia di Roma nel quartiere Gemelli, dopo un’indagine coordinata dalla Procura, per aver commesso numerosi furti ai danni di anziani lungo il litorale e negli ospedali di Roma Nord. Gli investigatori hanno ricostruito un quadro dettagliato delle loro attività criminali, che coinvolgevano diverse zone della città.

Roma, 15 dicembre 2025 – Era il Gemelli, il grande policlinico universitario, il terreno preferito dei due borseggiatori fermati dalla polizia di Stato dopo una lunga indagine coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento criminalità diffusa e grave. Proprio tra i viali dell'ospedale, ogni giorno frequentato da persone provenienti da tutta Italia, agivano indisturbati prendendo di mira gli anziani. L'indagine, tradottasi nell'applicazione della misura cautelare, ha preso il via da una prima contestazione di un reato commesso nel 2023. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di P.

Colpi tra gli ospedali di Roma nord: anziani nel mirino di una coppia di ladri in trasferta dal litorale - Un flusso continuo di persone, passi che si intrecciano tra i viali del Policlinico Gemelli, uno dei luoghi più affollati e vulnerabili della capitale. msn.com

