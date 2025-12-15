Dal Golfo di Guinea alla Somalia è tornata la minaccia dei pirati

Negli ultimi tempi, la minaccia dei pirati si è intensificata lungo le rotte tra il Golfo di Guinea e la Somalia, con attacchi sempre più frequenti e audaci. Gli hacker marittimi operano a distanze maggiori dalla terraferma, raggiungendo fino a 700 miglia, riaccendendo preoccupazioni sulla sicurezza delle navigazioni in queste aree strategiche.

© Laverita.info - Dal Golfo di Guinea alla Somalia è tornata la minaccia dei pirati Gli attacchi a navi e petroliere sono sempre meno occasionali. E i criminali ora si spingono fino a 700 miglia dalla terraferma, come in passato. Gli Stati della regione non riescono a garantire la sicurezza dei commerci.. L'esperto di intelligence Stefano Ràkos: «La Marina indiana mantiene ancora una presenza nell'area, però difende soprattutto i connazionali».