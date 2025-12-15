La Juventus continua a muoversi sul mercato, rafforzando il proprio organico con operazioni in prestito con diritto di riscatto. Dopo il recente successo a Bologna, la società piemontese lavora per perfezionare diverse trattative, tra cui quella che riguarda un trasferimento dal Bayern. Ecco tutti i dettagli delle ultime novità e delle strategie in corso.

© Tvplay.it - Dal Bayern alla Juve in prestito con diritto di riscatto: i dettagli

Juve reduce dal prezioso successo ottenuto a Bologna e molto attiva sul mercato: ecco cosa sta accadendo in queste ore. Grazie al prezioso successo ottenuto sul campo del Bologna, la Juve si rilancia in campionato e torna quinta in classifica superando proprio i rossoblu allenati da Italiano. 3 punti meritatissimi per i bianconeri che, finalmente, hanno messo in mostra delle ottime trame di gioco e disputato davvero una buona gara, sia in fase difensiva che offensiva. Spalletti e Comolli (Ansa) – Tvplay.it Juve che si candida ad essere anche una delle principali protagoniste sul mercato nella finestra invernale di gennaio: il club di corso Galileo Ferraris è alla disperata ricerca di un centrocampista e l’ultima pazza idea porta direttamente in Bundesliga, più precisamente in casa Bayern Monaco. Tvplay.it

Bayern Munich vs Juventus 6-4 All Goals & Highlights | UCL 2015/16

È ai margini e vuole andarsene a gennaio: tentativo anche con la Juve - Boey alla Juve nel prossimo calciomercato di gennaio. calciomercato.it