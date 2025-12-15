Dal 2026 cosa cambia per gli automobilisti | RC Auto e diesel più cari da gennaio rincari delle multe congelati

Dal 2026, gli automobilisti si troveranno ad affrontare diverse novità, tra cui l'aumento dei costi per RC Auto e diesel a partire da gennaio. Tuttavia, le multe saranno congelate, evitando ulteriori aumenti. Questi cambiamenti segnano un nuovo scenario per chi utilizza veicoli, con un mix di maggiori spese e misure di tutela.

Il 2026 si apre con un mix di novità che toccano direttamente chi guida: da una parte si prospettano aumenti dei costi di gestione dell'auto, dall'altra arriva una misura che evita un'ulteriore stangata sulle sanzioni. In sintesi: RC Auto e carburante diesel tendono a salire, mentre gli adeguamenti automatici delle multe vengono congelati, almeno per . Periodicodaily.com AUTO nel 2026: cosa CAMBIA DAVVERO e cosa CONVIENE fare Automobilisti, nel 2026 rialzi per gasolio e assicurazione ma non per multe. Cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Automobilisti, nel 2026 rialzi per gasolio e assicurazione ma non per multe. tg24.sky.it

Aumento diesel 2026: quanto pagherai di più dal 1° gennaio? - Con l'allineamento delle accise assisteremo a un pesante aumento del diesel nel 2026, con conseguenze dirette sugli automobilisti. sicurauto.it

