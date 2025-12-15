dal 18 dicembre su netflix la quinta stagione di emily in paris

Dal 18 dicembre su Netflix arriva la quinta stagione di

R oma, 15 dic. (askanews) – Emily si stabilisce a Roma, trova l’amore e una nuova sfida professionale a capo dell’Agence Grateau, e man mano scopre l’Italia e la sua nuova identità. L’attesissima quinta stagione della serie “Emily in Paris” interpretata da Lily Collins arriva su Netflix il 18 dicembre. Girata tra Roma e Venezia, riporta alla ribalta le protagoniste: l’ambiziosa Emily Cooper, la sua funambolica amica Mindy Chen interpretata da Ashley Park, la dirigente marketing elegante e disinvolta Sylvie Grateau interpretata da Philippine Leroy-Beaulieu che in Italia cede al fascino di Raoul Bova, mentre Marcello, interpretato da Eugenio Franceschini, prende un posto sempre più centrale nella vita della protagonista. Iodonna.it

Emily in Paris | Stagione 5 - Trailer ufficiale | Netflix Italia

