Dai riti alle infiorate Unpli censisce patrimonio immateriale italiano

L'Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane (Unpli) ha avviato un censimento del patrimonio immateriale italiano, raccogliendo oltre trentamila elementi tra riti, tradizioni, manifestazioni, infiorate e cortei storici. Questo progetto mira a valorizzare e preservare le ricchezze culturali del territorio, testimonianze di un’identità radicata e vibrante che caratterizza l’Italia.

(Adnkronos) – Oltre trentamila elementi di patrimonio culturale censiti: riti, tradizioni, prodotti locali, manifestazioni, infiorate e cortei storici. É stato presentato alla Camera dei deputati lo stato di attuazione del primo “Censimento del Patrimonio Culturale Immateriale” finalizzato alla raccolta di tutto quello che rappresenta le nostre radici. Perché esiste un’Italia che vive nei piccoli gesti, . Potrebbe interessarti:. Webmagazine24.it Dai riti alle infiorate, Unpli censisce patrimonio immateriale italiano - Oltre 30mila elementi censiti fra riti, tradizioni, prodotti locali, manifestazioni, infiorate e cortei storici ... adnkronos.com

Primo censimento su 'patrimonio culturale immateriale' Unpli - Oltre trentamila elementi del patrimonio culturale della penisola censiti per la prima volta: riti, tradizioni, prodotti locali, manifestazioni, infiorate e cortei storici. ansa.it

A @piulibri2025 @beppeconvertini ha presentato Il Paese delle tradizioni (Rai Libri), un viaggio nell’Italia delle infiorate, delle feste patronali e dei riti che si tramandano di generazione in generazione. Il libro è disponibile in libreria e negli store digitali. - facebook.com facebook