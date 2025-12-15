Dagli spogliatoi Calabro | Questa è una vittoria fondamentale

Antonio Calabro sottolinea l'importanza della vittoria ottenuta, riconoscendone il valore sia in chiave di classifica che per il morale della squadra. Un risultato che può rappresentare una svolta fondamentale nella stagione, rafforzando la fiducia e l'entusiasmo dei giocatori in vista delle prossime sfide.

"Una vittoria fondamentale". Antonio Calabro (nella foto) è consapevole dell’importanza di questi tre punti non solo per la classifica ma anche per il morale dei suoi ragazzi. "Se la meritavano perché nessuno di loro in questo periodo ha avuto degli sbandamenti a livello mentale e di questo li ringrazio. Sono contento perché adesso potranno vivere con più serenità la settimana. Vincere in serie B non è mai semplice e sapevamo che l’Entella ci avrebbe creato delle difficoltà. Da inizio ripresa ho visto l’atteggiamento giusto e una Carrarese più tranquilla. Abbiamo provato anche qualcosa di diverso con l’ingresso di Distefano. Sport.quotidiano.net

