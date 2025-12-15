Firenze si prepara a un Natale all'insegna della musica con il concerto benefico Christmas Rock, in programma domenica 21 dicembre al Teatro Puccini. Un evento imperdibile che vedrà protagonisti grandi artisti del panorama rock italiano e internazionale, pronti a regalare emozioni e solidarietà in una serata di grande musica.

Da Stef Burns a Poggipollini, da Scarpato a Renda, i grandi nomi della musica in concerto a Firenze

Firenze, 15 dicembre 2025- Firenze si prepara ad un Natale ad alto volume. Domenica 21 dicembre, alle ore 21, il Teatro Puccini ospita Christmas Rock, il concerto-beneficenza che riunisce alcuni dei musicisti più rappresentativi del rock italiano e internazionale. Un evento unico nel suo genere, promosso dall’ Associazione Matteo Patrizi, che trasforma il palco fiorentino in un incontro tra storia musicale e solidarietà. La formazione che guiderà la serata è da vera all-star band. Protagonista assoluto Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi dal 1993, già al fianco di Alice Cooper e di star della scena statunitense. Lanazione.it

The Mullers - Stef Burns - Fede Poggipollini - Giuseppe Scarpato - Davide Civaschi - Fabio Anicas

