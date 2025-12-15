Un noto youtuber è stato denunciato a Parigi per aver organizzato uno spettacolo pirotecnico illegale, alimentando la passione per il Napoli. L'episodio evidenzia i rischi e le implicazioni legali di azioni eccessive legate alla passione sportiva, suscitando attenzione e riflessioni sul limite tra entusiasmo e illegalità.

© Screenworld.it - Da Parigi con amore per il Napoli: youtuber denunciato per spettacolo pirotecnico illegale

Quando la passione per il calcio incontra la voglia di strafare, le conseguenze possono essere inaspettate. È quello che ha scoperto sulla propria pelle Loris Giuliano, youtuber francese e tifoso sfegatato del Napoli, finito nei guai con la giustizia transalpina per aver organizzato uno spettacolo pirotecnico non autorizzato davanti a uno dei monumenti più iconici al mondo: la Torre Eiffel. L’occasione era di quelle che Giuliano riteneva memorabili: il lancio del suo documentario dedicato alla squadra partenopea, un progetto al quale evidentemente teneva abbastanza da voler celebrare in grande stile. Screenworld.it

Che botta che ha preso figliodiego 😔♥️

Youtuber francese festeggia il lancio di un documentario sul Napoli con fuochi d'artificio a Parigi | VIDEO - Lo spettacolo pirotecnico davanti alla Tour Eiffel non sarebbe però stato autorizzato - napolitoday.it

Fuochi davanti alla Torre Eiffel per lanciare un documentario sul Napoli, nei guai noto youtuber - L’iniziativa è stata accompagnata da un messaggio carico di entusiasmo pubblicato sui suoi canali social, in cui Giuliano ha definito il progetto “speciale” e ha voluto ringraziare Napoli e il suo ... internapoli.it

San Valentino a Parigi La città dell’amore ti aspetta per un weekend indimenticabile 🇫🇷 PARIGI Dal 13 al 16 febbraio 2026 499€ p.p. La quota include: ️ Volo da Bari con priority Hotel centrale con colazione Assicurazione medico-bagagl - facebook.com facebook

[libri ] La lunga notte di Parigi di Ruth Druart . Una commovente storia di amore e sacrificio ambientata a Parigi , Buona lettura ! #ExploreFrance x.com