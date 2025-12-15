Da parcheggio a palestra per la scuola a Carini l' inaugurazione con Abodi

A Carini, un ex parcheggio si trasforma in un'area multisport dedicata agli studenti. L'inaugurazione, alla presenza di Abodi, segna un importante intervento per migliorare gli spazi dedicati all'attività fisica scolastica, offrendo nuove opportunità di sport e aggregazione per i giovani della zona.

CARINI (ITALPRESS) – Per anni è stato un parcheggio, oggi è un'area multisport per l'attività fisica degli alunni. E' la trasformazione avvenuta alla scuola primaria Agliastrelli dell'Istituto comprensivo statale “Giovanni Falcone” di Carini, dove finalmente gli studenti potranno svolgere le lezioni di educazione motoria e l'attività fisica all'aperto. All'inaugurazione della nuova area ha partecipato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi che, assieme a Valerio Vermiglio, già capitano della Nazionale di volley e oggi membro del team “Illumina” di Sport e Salute, ha “vissuto” con gli alunni e i docenti l'emozione di una novità attesa da anni. Iltempo.it

Vai Ginny???????. Nei video potrete vedere com’è andata?????? #sentibella #ginnasticaartistica

Airola, lavori avviati nella palestra della scuola Vanvitelli: «Finiranno nel 2026» - Un anno è il tempo stimato per la ricostruzione della palestra della scuola «Vanvitelli», La nuova struttura sportiva, moderna e sicura, sarà anche un centro di accoglienza in caso di calamità ... ilmattino.it

Scuole primarie Munari. Il park sarà migliorato - Non solo la bella palestra nei pressi della scuola dell’infanzia di via Don Lucchinetti che sarà inaugurata tra qualche settimana. ilgiorno.it

E il Comune annuncia l’apertura domenicale del parcheggio alla palestra Mazzini per le feste - facebook.com facebook