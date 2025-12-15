Bondi Beach, situata a pochi chilometri da Sydney, è una delle spiagge più celebri dell’Australia. Famosa per le sue acque cristalline e l’atmosfera vivace, rappresenta un punto di riferimento per surfisti e turisti. Tuttavia, nel corso degli anni, ha anche vissuto momenti difficili, trasformandosi da paradiso a luogo di tensione e pericolo.

© Cultweb.it - Da paradiso dei surfisti a luogo di terrore: dove si trova Bondi Beach e perché è nota

Bondi Beach è molto più di una semplice spiaggia: è un’icona australiana conosciuta in tutto il mondo. Si trova a soli sette chilometri dal centro di Sydney, affacciata sull’Oceano Pacifico, ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Il nome, che si pronuncia “bòn-dai”, viene dalla lingua aborigena e significa “l’acqua che si frange sulle rocce”, una descrizione perfetta per questo luogo dove le onde dell’oceano incontrano la costa. La storia moderna di Bondi inizia nell’Ottocento, quando l’area era proprietà privata. Nel 1882 il comune di Sydney decise di rendere la spiaggia accessibile a tutti i cittadini, e da allora è rimasta un luogo pubblico e democratico. Cultweb.it

Back in Paradise (BRAZIL) - World Of Whaley² - Episode 5

A Bali gli incendi trasformano il paradiso dei surfisti in un inferno: il villaggio di Bingin beach devastato dalle fiamme, turisti in fuga - Il paradiso dei surfisti di Bali si è trasformato in un inferno: il villaggio è stato completamente distrutto dalle fiamme con i turisti che si sono rifugiati in spiaggia e hanno cercato di spegnere ... video.corriere.it

Taghazout, Marocco: il piccolo paradiso dei surfisti (che non vogliono farlo sapere) - È un piccolo villaggio di pescatori lungo la costa ... msn.com

Ciao amici Gerva mi ha portato in questa spiaggia paradisiaca qui nelle Filippine, dove si è creata una comunità di surfisti… tanto che è diventata il posto più bello dove poter surfare a Palawan! Questa è la spiaggia perfetta per tutti gli amanti del surf! - facebook.com facebook