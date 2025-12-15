Il Sassuolo si conferma protagonista sul mercato con una serie di operazioni in uscita, mettendo in vetrina talenti come Muharemovic e Kone. La società neroverde continua a valorizzare i propri giovani e a sfornare giocatori di prospettiva, rafforzando la propria strategia di crescita attraverso importanti plusvalenze.

© Calciomercato.it - Da Muharemovic a Kone, i gioielli del Sassuolo in vetrina: l’annuncio di Carnevali

I neroverdi sono tornati protagonisti sul mercato in uscita Il Sassuolo è tornato a fare il Sassuolo, ovvero a stupire sul campo e a sfornare giocatori interessanti che saranno future plusvalenze. Tanti i pezzi pregiati nelle file della squadra di Fabio Grosso, reduce dallo strapositivo pareggio in casa del Milan. Un pareggio che sta anche stretto ai neroverdi, comunque noni in classifica con 21 punti. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Da Muharemovic a Koné, passando per Lauriente fino a Volpato e Andrea Pinamonti, riecco il Sassuolo che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare fino a un paio di stagioni fa. Calciomercato.it

Sassuolo-Fiorentina 3-1, Volpato, Muharemovic e Koné firmano la rimonta: viola in caduta libera - È una Fiorentina che non riesce più a vincere: il Sassuolo vince in rimonta per 3- eurosport.it