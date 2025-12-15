Da Mugnano e Gragnano al tetto del mondo | Nicolò e Gaia campioni mondiali WDO Under 14

Nicolò e Gaia, provenienti da Mugnano e Gragnano, hanno raggiunto il traguardo più alto conquistando il titolo mondiale WDO Under 14. Un risultato straordinario frutto di anni di impegno, sacrifici e passione, che testimonia il valore della dedizione e della determinazione nel perseguire i propri sogni.

Un successo che nasce da lontano e che racconta una storia di sacrificio, passione e sogni coltivati con determinazione. Nicolò Ruggiero, originario di Mugnano, e Gaia, di Gragnano, hanno conquistato il titolo di Campioni del Mondo WDO nella categoria Under 14, regalando un'emozione immensa non solo alle loro famiglie, ma a tutto il territorio campano.

