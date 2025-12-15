Da Milano alla Svizzera | smantellata la banda dei finti carabinieri 21 arresti e una 96enne a capo del gruppo

Un'operazione internazionale ha portato allo smantellamento di una banda specializzata in furti in abitazione, con 21 arresti tra Milano e la Svizzera. La banda, guidata da una donna di 96 anni, utilizzava un sistema di riciclaggio che trasferiva la refurtiva oltre confine, e ha coinvolto perquisizioni anche nel territorio svizzero.

© Quicomo.it - Da Milano alla Svizzera: smantellata la banda dei finti carabinieri, 21 arresti e una 96enne a capo del gruppo Perquisizioni anche in Svizzera e un sistema di riciclaggio che portava la refurtiva oltreconfine. È uno degli elementi chiave dell’operazione che nei giorni scorsi, come spiegato approfonditamente su MilanoToday, ha portato allo smantellamento di una banda specializzata in furti in abitazione e. Quicomo.it Etg - Banda di rapinatori smantellata dai carabinieri. Colpivano tra Italia e Svizzera Operazione “Altro Mondo”: 21 arresti per truffe agli anziani, smantellata banda sinti a Milano - Nel corso delle perquisizioni – alcune condotte anche in Svizzera – sono stati sequestrati 43mila euro in contanti (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it

Milano, truffa del finto Carabiniere: smantellata rete criminale di origine sinti con 21 arresti e refurtiva da 2,5 milioni di euro - Il gruppo operava tra Milano, Svizzera e Belgio, truffando anziani e riciclando preziosi attraverso gioiellerie compiacenti sotto la guida della 96enne capobanda ... 7giorni.info

