Da Luce-Libreria Emotiva di Napoli la presentazione di ‘Disamore I Frammenti’ di Brenda Maritza

Libreria Emotiva di Napoli ospiterà la presentazione di ‘Disamore. I Frammenti’, il primo libro di poesie di Brenda Maritza, giovane scrittrice e cantautrice italo-cubana. L'evento si terrà mercoledì 17 dicembre alle ore 18, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire le sue emozioni e riflessioni attraverso la poesia.

