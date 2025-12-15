Da idea prevedibile a regalo riuscito | 15 pigiami alla moda per fare bella figura a Natale

Il pigiama, simbolo di comfort e relax, si conferma un regalo di Natale sempre apprezzato. Questa selezione di 15 modelli alla moda trasforma un gesto semplice in un pensiero originale e di classe, perfetto per sorprendere e coccolare chi si ama durante le festività natalizie.

© Amica.it - Da idea prevedibile a regalo riuscito: 15 pigiami alla moda per fare bella figura a Natale Potrà non essere in cima alla lettera di Babbo Natale, ma il pigiama è uno dei regali più apprezzati di sempre (e per sempre) da far trovare sotto l’albero. Non si pensi ai modelli “da nonna”: la moda ha influenzato anche il mondo del loungewear, con pigiami di Natale 2025 sempre più glamour e di tendenza. Per chi vanta un certo stile, anche a luci spente. In satin, cotone a righe, con fiocchetti o i tipici motivi natalizi come tartan e strenne: sono tanto belli da far venir voglia di essere indossati anche fuori casa. Da regalare o regalarsi, ecco una selezione di pigiami per lei ultra chic. L’idea regalo (anche last-minute) perfetta. Amica.it 80 Idee Regalo di Natale su Amazon che FARANNO IMPAZZIRE Tutti! Da idea prevedibile a regalo riuscito: 15 pigiami alla moda per fare bella figura a Natale - Un'idea regalo senza tempo, che si aggiorna grazie a nuovi modelli belli da regalare. amica.it

