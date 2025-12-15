© Vanityfair.it - Da Harry, ti presento Sally… a Misery non deve morire: i film che hanno fatto grande Rob Reiner

È stato trovato morto a Los Angeles insieme alla moglie Michele Singer. Reiner è stato il regista di alcuni dei film più amati degli anni Ottanta e Novanta: ecco i titoli fondamentali della sua carriera, quelli che hanno segnato il pubblico e la cultura pop. Vanityfair.it

È morto Rob Reiner, regista cult amatissimo non solo a Hollywood: da Harry ti Presento Sally a Misery, i suoi film cult - Il celebre regista Rob Reiner è stato trovato morto con la moglie nella sua casa di Los Angeles. ilfattoquotidiano.it