Da Gershwin a Morricone Marisa Portolano & Sergio Forlani all’Accademia Caruso di Napoli

Domenica 21 dicembre alle ore 18,30, presso l’Accademia Internazionale “Enrico Caruso” di Napoli, la voce di Marisa Portolano e il pianoforte di Sergio Forlani si incontrano in un concerto in duo che attraversa alcune delle pagine più affascinanti della musica del Novecento, in un dialogo intimo e raffinato tra jazz, canzone d’autore e musica da film. Marisa Portolano, cantante professionista dalla formazione classica, porta in scena un percorso vocale eclettico e consapevole. La sua interpretazione si modella sul repertorio con naturalezza, alternando lirismo, swing e delicatezza espressiva. Al suo fianco, Sergio Forlani, pianista, autore e compositore, figura di riferimento del jazz e della fusion italiana, capace di coniugare rigore armonico e apertura alle contaminazioni brasiliane, etnica e world, in un linguaggio personale e sempre evocativo. Ildenaro.it

