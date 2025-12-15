Dà fastidio alla sfilata dei Krampus e aveva pure un coltello

Durante la tradizionale sfilata dei Krampus a Lana, alcuni spettatori sono stati disturbati da un individuo che li ha presi di mira, infastidendoli e minacciandoli con un coltello. Tuttavia, l'episodio non coinvolge i celebri demoni della tradizione di San Nicola, che continuano a rappresentare un momento atteso e caratteristico dell'evento.

Spettatori presi di mira e infastiditi durante la sfilata dei Krampus a Lana; i celebri demoni della tradizione di San Nicola, però, non centrano niente. Il protagonista di questa vicenda, per la quale sono dovuti intervenire anche i carabinieri, è un uomo di 58 anni, apparso decisamente alterato.