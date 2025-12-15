Da Conegliano a Scandicci | i trionfi delle donne del volley nel mondo

Dalle città italiane a diverse capitali del volley internazionale, le donne italiane si distinguono per i loro successi nel mondo della pallavolo. Dai trionfi con le squadre di club alle esultanze con la nazionale, il volley femminile italiano continua a conquistare riconoscimenti e a lasciare il segno in ogni angolo del mondo.

© Panorama.it - Da Conegliano a Scandicci: i trionfi delle donne del volley nel mondo Da Conegliano a Scandicci passando per Parigi, Bangkok per arrivare fino a San Paolo. Sempre e solo trionfi per la pallavolo femminile italiana, a livello di nazionale e di club. Se il gruppo delle azzurre è stato riportato ai massimi splendori dalle mani sapienti di Julio Velasco con la vittoria dell’Olimpiade di Parigi nel 2024 e il titolo mondiale del 2025 vinto in Thailandia, non scherziamo neanche a livello di club. Il titolo mondiale nella finale giocata a San Paolo del Brasile in una finale tutta italiana contro le campionesse in carica di Conegliano, se lo prende Scandicci, società di un paese di 45. Panorama.it Conegliano - Scandicci | Highlights | 10^ Giornata, Serie A1 Tigotà | Lega Volley Femminile 2025/26 Da Conegliano a Scandicci: i trionfi delle donne del volley nel mondo - Solo trionfi per le ragazze della pallavolo: dopo gli ori dell’Italia alle Olimpiadi 2024 e ai Mondiali 2025 ecco il trionfo del club della piccola cittadina toscana che succede a quella veneta. panorama.it

Storica Scandicci, batte Conegliano ed è suo il Mondiale di volley per club - Dopo il successo sia maschile che femminile prima in Champions League (con Perugia e Conegliano) e il trionfo Mondiale delle ... ansa.it

Radio1 Rai. . #Pallavolo in Brasile #Scandicci ha battuto 3-1 Conegliano nella finale tutta italiana del Mondiale per club femminile. Di Manuela Collazzo #GR1 - facebook.com facebook

Storica Scandicci, batte Conegliano ed è suo il Mondiale di volley per club. Prima volta per le toscane che superano le venete 3-1, protagoniste Antropova e Skinner #ANSA x.com