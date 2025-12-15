Da bottega a multinazionale | il caso Fiorentini Alimentari

Dal 1918, Fiorentini Alimentari ha saputo trasformarsi da bottega locale a multinazionale, distinguendosi per la capacità di anticipare tendenze e abitudini alimentari. Innovazione e attenzione al benessere sono le caratteristiche che hanno guidato il suo percorso, portando alla creazione di prodotti sempre più salutistici e all’avanguardia nel settore alimentare.

CAPACITÀ di osare, di anticipare le mode e le abitudini alimentari. È questo il tratto distintivo della Fiorentini Alimentari che dal 1918 sforna prodotti innovativi e, da ultimo, snack salutistici. La strategia improntata verso il futuro è andata di pari passo con una gestione familiare oculata, che continua ancora oggi con Fabrizia e Simona Fiorentini, quarta generazione della famiglia, ai vertici dell'azienda rispettivamente nei ruoli di Cfo e marketing ed export manager. Oggi con un fatturato 110 milioni di euro, 250 dipendenti, un giro d'affari estero del 10% e una presenza consolidata in 55 Paesi con la Gran Bretagna come primo mercato, seguita da Germania, Spagna e Austria e nuove prospettive per Stati Uniti, Canada e Giappone, ha consolidato la sua leadership.

