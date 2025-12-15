Da Barachini ad Anna Falchi 500 ospiti per il Christmas Party della Lazio

Il Christmas Party della Lazio, svoltosi allo Spazio 900 all'Eur, ha visto la partecipazione di circa 500 ospiti tra figure di spicco di politica, sport, spettacolo e giornalismo. La serata, iniziata con un cocktail aperitivo e proseguita con una cena, ha coinvolto il presidente Claudio Lotito, la squadra biancoceleste e numerosi invitati di rilievo.

(Adnkronos) – Christmas Party della Lazio a Spazio 900 all'Eur. Presenti alla serata, prima cocktail aperitivo e poi cena con 50 tavoli da 10 persone, oltre al presidente Claudio Lotito e alla moglie Cristina Mezzaroma, tanti nomi della politica, dello sport, dello spettacolo e del giornalismo, insieme all'intera squadra biancoceleste e alla nuova aquila della .