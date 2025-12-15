Cyrax svelati i dettagli del nuovo ep Aeneis | Libri I-IV

I Cyrax, band milanese di progressive rock/metal, tornano con il nuovo ep “Aeneis: Libri I-IV”. Questa è la prima di tre uscite previste, che consolidano il loro stile complesso e ricco di atmosfere suggestive. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere e per chi desidera scoprire nuove sfumature del rock progressivo italiano.

© Atomheartmagazine.com - Cyrax, svelati i dettagli del nuovo ep “Aeneis: Libri I-IV” Tornano i Cyrax, progressive rockmetal band milanese con la prima di tre uscite, tutte sotto forma di ep. A partire da fine dicembre 2025, per poi proseguire nell’arco del 2026, la band rilascerà tre ep che costituiranno un unico album. Il titolo di questo primo ep, in uscita il 25 dicembre 2025, è “Aeneis: Libri I-IV” e narrerà le vicende contenute tra il libro I e IV dell’Eneide. Si tratta del primo concept della band incentrato sulla figura di Enea, con la solita ricerca spasmodica della band di innovare ed innovarsi, cantato in latino con testo di Virgilio. Dopo la sfida, stravinta in pieno secondo pubblico e critica, dell’album etnico “Novo Deus”, cantato in 17 lingue, il gruppo cerca di spingersi oltre. Atomheartmagazine.com MORTAL KOMBAT 11 - NEW Sektor & Cyrax Files Found for Gear, Skins, Intros & More! Terminator 2D: No Fate, svelati nuovi dettagli - Il mondo dei videogiochi arcade sta per accogliere un nuovo capitolo della saga di Terminator con l'arrivo di Terminator 2D: No Fate, previsto per il 31 ottobre 2025. tomshw.it