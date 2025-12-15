Curtis Yarvin l’Illuminismo nero e la crisi europea della democrazia

L'articolo esplora il pensiero di Curtis Yarvin e il suo ruolo nell'emergere di un nuovo paradigma politico. Analizza come le teorie di Yarvin, spesso associate all'“Illuminismo nero”, contribuiscano alla crisi della democrazia in Europa e al senso diffuso di disillusione nei confronti delle istituzioni democratiche.

C’è un’idea che circola sempre più spesso nei luoghi dove si forma il potere reale: la democrazia non funziona più. Non è in difficoltà: è finita. Curtis Yarvin è l’uomo che questa idea l’ha resa dicibile, strutturata, presentabile: blogger e teorico neo-reazionario, profeta dell’Illuminismo nero. Yarvin sostiene che l’esperimento democratico degli ultimi due secoli sia stato un fallimento storico. Elezioni, parlamenti, separazione dei poteri? Inutili zavorre. La soluzione è semplice: archiviare la democrazia e restaurare una forma di monarchia tecnocratica, guidata da pochi competenti e liberata dall’ossessione dell’uguaglianza. Linkiesta.it

