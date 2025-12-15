© Bollicinevip.com - Cuore di Scorta – Angy: come trasformare il dolore in luce

. Angelica Peruzzo torna sulla scena con una canzone che invita a trovare una riserva d’amore interiore per superare i momenti bui. Venerdì 12 dicembre ha segnato un momento importante per Angy, nome d’arte di Angelica Peruzzo. La giovane artista ha lanciato il suo inedito, intitolato Cuore di Scorta, tramutando un vissuto difficile legato al bullismo in un potente manifesto di rinascita. A soli 17 anni, la cantante di Milano, già nota per pezzi come Temporary Love, Oops e Te Quiero, conferma come le sette note possano fungere da terapia e strumento di presa di coscienza. Bollicinevip.com

'Cuore di Scorta', quando il bullismo diventa inno pop alla rinascita - E' "Cuore di Scorta", il nuovo singolo di Angy (Angelica Peruzzo), 17enne cantautrice milanese. msn.com