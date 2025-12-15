Cultura Santoro Anci | radiciculturaliit progetto importante

Il portale radiciculturali.it rappresenta un'iniziativa fondamentale per valorizzare la diversità culturale italiana. Attraverso questa piattaforma, è possibile esplorare e promuovere i patrimoni territoriali, riconoscendo l'importanza di preservare e condividere le ricchezze culturali di tutte le regioni del Paese. Un passo significativo per la tutela e la promozione della cultura italiana.

© Iltempo.it - Cultura, Santoro (Anci): "radiciculturali.it progetto importante" Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Il progetto legato al portale radiciculturali.it è importante perché dà la possibilità di rappresentare questa Italia così enormemente ricca a livello territoriale di patrimoni culturali di qualsiasi genere. Parliamo di patrimoni immateriali, un concetto che a volte sconfina nel materiale se pensiamo al cibo e ai prodotti dell'agricoltura. Questo progetto, realizzato insieme alle Pro loco, permette anche di capire come le comunità gestiscono questi patrimoni. C'è il rapporto fra le comunità e i patrimoni che è il primo elemento affinché non vadano persi e possano essere valorizzati in maniera adeguata". Iltempo.it Cultura, Santoro (Anci): "radiciculturali.it progetto importante" - it è importante perché dà la possibilità di rappresentare questa Italia così enormemente ricca a livello territoriale di patr ... iltempo.it Cultura: Santoro (Anci), ‘comuni fondamentali per valorizzare patrimonio culturale immateriale’ - it permette di capire come le comunità gestiscono questi patrimoni culturali immateriali. sassarinotizie.com

Venerdì 19 dicembre 2025 ore 17.30 Sala Centro Servizi Culturali UNLA Via Carpaccio, 9 - Oristano L'ARGIA CENSURATA L'antropologia visiva del Dopoguerra e il "comune senso del pudore" Incontro a cura di Vincenzo Santoro Intervengono Marco Lutzu - facebook.com facebook