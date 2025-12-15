Cuffie wi-fi e sport in gruppo | nel centro di Bari il flash mob Street workout

Nel cuore di Bari, una serata di domenica si è animata con un flash mob di Street Workout, coinvolgendo oltre 200 partecipanti. L'evento ha portato il fitness e l'energia delle sessioni di gruppo nelle strade del centro, unendo sport e musica in un'atmosfera dinamica e partecipata.

Oltre 200 persone hanno partecipato, nella serata di domenica, al flash mob Street Workout, portando il fitness per le strade del centro di Bari. L'appuntamento, organizzato da Street Workout Italia, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati.