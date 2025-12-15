La cucina italiana, conosciuta in tutto il mondo per la sua varietà e autenticità, è stata recentemente riconosciuta come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Questo prestigioso riconoscimento valorizza le tradizioni culinarie delle nostre regioni, testimonianza di un patrimonio culturale unico che continua a conquistare i palati di tutto il pianeta.

© Dilei.it - Cucina italiana patrimonio immateriale dell’Unesco, cosa significa

Che buona la cucina italiana, fatta di piatti tipici delle nostre belle regioni e da pochi giorni eletta patrimonio immateriale dell’UNESCO. Già, provvedimento adottato. Con somma gioia e orgoglio di tutti, il Comitato Intergovernativo ha infatti dato il suo benestare Ma cosa significa questo riconoscimento, già elargito alla Dieta Mediterranea, per restare in tema alimentare, nel 2010? Cosa sono i beni immateriali UNESCO e quali sono gli obiettivi di questo segno di apprezzamento a livello internazionale? Cosa significa patrimonio immateriale UNESCO. Nel 2003, la Conferenza Generale dell’UNESCO, adottò la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, un modo “ufficiale” per la promozione di ogni tipo di cultura. Dilei.it

La Cucina Italiana, patrimonio immateriale dell’umanità dell’UNESCO ?

La cucina italiana: riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità - La cucina italiana è stata ufficialmente designata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, sottolineando il suo inestimabile valore culturale e sociale. tuobenessere.it